В Севастополе стажер позарился на золотое кольцо

В полицию обратилась 22-летняя учительница младших классов с просьбой помощи в поиске золотого кольца стоимостью 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как оказалось, она потеряла его в продуктовом магазине, где украшение нашли работники и оставили возле кассы на случай, если объявится собственник.

Золотое кольцо приметил новый стажёр и решил, что если забрать его, то пропажу никто не заметит. Похищенное украшение он собирался подарить своей возлюбленной. Однако внезапное исчезновение ювелирного изделия заметили коллеги стажёра и обратились в полицию.

Мужчина был задержан. Он раскаялся в содеянном и рассказал, что по пути домой потерял ювелирное изделие. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. При этом он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

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Ольга Сурикова