Шестилетний мальчик сам добрался из Симферополя до Евпатории

В Крыму шестилетний ребенок отправился в путешествие пока родители спали.

На железнодорожном вокзале Евпатории полицейские заметили 6-летнего ребенка без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Родителями мальчика оказались жители Симферополя, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Симферопольской городской администрации.

Отец пояснил, что утром его сын самостоятельно играл с детьми на детской площадке. Выглянув в окно, и убедившись, что ребенок все еще играет, они с супругой решили лечь спать. В это время ребенок решил отправиться в путешествие и на электропоезде самостоятельно приехал на железнодорожный вокзал Евпатории.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте