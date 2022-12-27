В Севастополе пожилой водитель сбил маму с ребенком

В Севастополе за последние дни были сбиты три пешехода, в том числе два школьника. Все ДТП случились в темное время суток, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Так, первая авария произошла рано утром в районе дома № 133 по проспекту Генерала Острякова. 74-летний водитель, управляя автомобилем Рено сбил маму с дочерью, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 43-летняя женщина и 12-летняя девочка получили различные травмы и были госпитализированы.

Через полчаса после первого дорожного происшествия 72-летний водитель автомобиля Рено в районе дома № 30-А по улице 4-ая Бастионная сбил 13-летнего школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил различные травмы и был госпитализирован в детскую больницу.

Госавтоинспекция Севастополя настоятельно рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы.

Напомним, недавно в Севастополе троллейбус сбил 15-летнюю девочку на улице Горпищенко в тот момент, когда она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ольга Сурикова