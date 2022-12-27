Правительство Севастополя выделило дополнительно 145 млн рублей на зарплаты медикам

Правительство Севастополя перераспределило экономию бюджетных средств и выделило 145,6 миллионов рублей для выплаты заработной платы медработникам.

Об этом сообщил в ходе заседания правительства руководитель департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Также, по его словам, выделено 6,4 млн рублей на возмещение расходов на съем квартир и зарплату главных внештатных специалистов.

Напомним, сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность сотрудников медицинских учреждений Симферополя, которые организовали незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Дмитрий Островский