В Севастополе пожилой мужчина по доброте душевной лишился браслета стоимостью 140 тысяч рублей

Женщина, видно, знала, что и где искать

В Севастополе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу золотого браслета стоимостью 138 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД города.

В хищении 63-летний мужчина заподозрил свою знакомую, которая младше его более, чем на двадцать лет. Полицейские выяснили, что женщина пришла к потерпевшему занять денег. Пока мужчина отвлёкся, она похитила из шкафа золотой браслет и скрылась.

Золотое изделие она сбыла в комиссионный магазин, а деньги успела потратить.

При этом женщина уже была судима за кражу. Сейчас ей грозит до 5 лет лишения свободы.