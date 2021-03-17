В Севастополе пожилой мужчина по доброте душевной лишился браслета стоимостью 140 тысяч рублей

Женщина, видно, знала, что и где искать
В Севастополе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу золотого браслета стоимостью 138 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД города.
В хищении 63-летний мужчина заподозрил свою знакомую, которая младше его более, чем на двадцать лет. Полицейские выяснили, что женщина пришла к потерпевшему занять денег. Пока мужчина отвлёкся, она похитила из шкафа золотой браслет и скрылась.
Золотое изделие она сбыла в комиссионный магазин, а деньги успела потратить.
При этом женщина уже была судима за кражу. Сейчас ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Севастополе администратор сауны обокрала клиентку. Когда ее задержали, она призналась, что украла золотое кольцо и браслет , но испугалась и выбросила похищенное.
Ольга Сурикова