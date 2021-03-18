Севастополь отмечает семилетие возвращения в Россию

Мы всегда чувствовали себя россиянами

18 марта Севастополь и Крым отмечают возвращение на Родину. В этот день, семь лет назад, в Кремле состоялось подписание Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и Севастополя и образовании в составе России двух новых субъектов.

Празднование семилетней годовщины в Севастополе началось с торжественного возложения венков и цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Участие в церемонии приняли первые лица города и флота: председатель Заксобрания Владимир Немцев, губернатор Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, а также вице-спикеры Татьяна Лобач, Илья Журавлёв, депутаты.

«Для каждого из нас события Русской весны — это больше, чем политический шаг. Это сознательный, демократический выбор, восстановление исторической справедливости, возвращение к своим истокам, к своим корням. Сегодня мы живем в стране, которую всегда считали родной, говорим на том языке, который считаем своим, храним и чтим исконные традиции», – отметил спикер севастопольского парламента Владимир Немцев.

В свою очередь вице-спикер Илья Журавлев подчеркнул, что семь лет назад севастопольцы и крымчане отстояли свое историческое право быть вместе с Россией и вернуться домой.

«Мы всегда чувствовали себя россиянами и ощущали надежность, мощь нашей Родины, ее поддержку.

Мы мечтали и стремились воссоединиться с нашей Великой Родиной и сейчас с гордостью зовемся гражданами Российской Федерации.

Мы видим, как много уже сделано за эти годы в Севастополе и Крыму для повышения уровня жизни людей. Выражаю огромную благодарность руководству нашей страны и российскому народу за то, что мы все вместе создаем полноценную социальную и экономическую инфраструктуру.

Впереди предстоит еще много работы для повышения уровня жизни рядовых севастопольцев и крымчан», – отметил в своем поздравлении Илья Журавлев.

Напомним, сегодня в Севастополе с 16:00 до 21:00 на площади Нахимова пройдет традиционный концерт-митинг, приуроченный к седьмой годовщине возвращения Севастополя и Крыма в состав России. Подарком станет выступление группы «Любэ».

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя