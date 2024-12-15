Морпехам Черноморского флота вручили государственные награды

Военнослужащим гвардейской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» вручены государственные награды в полевых условиях.

После награждения военнослужащие рассказали о деталях операции, в ходе которой они использовали багги для атаки опорного пункта. Несмотря на огонь из миномётов со стороны ВСУ, морским пехотинцам удалось застать противника врасплох и окружить опорный пункт.

Напомним, сегодня 810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты Черноморского флота отмечает 57-летие со дня своего основания.

Славная история бригады начинается 15 декабря 1967 года, когда на базе 309-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, 1 батальона морской пехоты 336-го отдельного гвардейского орденов Суворова и Александра Невского полка морской пехоты Балтийского флота и роты плавающих танков 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота был сформирован 810 отдельный полк морской пехоты Черноморского флота.

С праздником бойцов поздравили и городские власти: к бойцам обратились губернатор Севастополя Михаил Развожаев и вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот видео Миноборны РФ

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