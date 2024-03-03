Стало известно, как получить медаль «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию»

Инициировать награждение медалью могут как органы исполнительной и законодательной власти, так и общественные организации, и трудовые коллективы.

Об этом сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Удостоен медали может быть человек, активно проявивший себя во время исторических событий 2014 года. Награждение пройдет в течение 2024 года, поскольку он — юбилейный. Церемонии будут приурочены к праздникам, знаменательным и памятным датам.

Для того, чтобы получить медаль, нужно направить необходимые документы в департамент внутренней политики города на имя губернатора Севастополя Михаила Развожаева.