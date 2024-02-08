Девушка из Севастополя стала участницей социального реалити «Большие девочки» телеканала «Пятница!»

Арина Киселева пришла на проект, чтобы пытаться изменить свою жизнь, похудев.

8 февраля на телеканале «Пятница!» стартует новое социальное реалити «Большие девочки» от создателей «Пацанок». Его участницами станут 13 девушек со всей России, испытывающие проблемы со здоровьем и социализацией из-за лишнего веса.

У каждой участницы своя личная история, которая привела к неправильному питанию, расстройству пищевого поведения и стремительному набору веса: семейные и спортивные травмы, насилие, несчастная любовь, буллинг в школе.

Среди участниц проекта оказалась девушка из Севастополя – 20-летняя Арина Киселева. При росте 160 сантиметров девушка весит 106 килограммов. У Арины было счастливое детство: профессиональные занятия спортивно-бальными танцами и победы в конкурсах красоты. Но в 14 лет родители Арины стали постоянно ссориться, и девушка тяжело переживала их конфликты. Тогда Арина бросила спорт, стала много есть и стремительно набирать вес. Все попытки сбросить набранные килограммы заканчивались срывами. Больше всего девушка боится, что из-за лишнего веса не сможет иметь детей.

На протяжении трех месяцев Арина вместе с другими «большими девочками» будет жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Наставниками и помощниками девушек на пути к новой жизни станут легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, диетолог Доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

«Большие девочки» стартуют 8 февраля и будут идти на «Пятнице!» по четвергам в 19:00. Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.

Зрители проекта смогут дополнительно следить за реалити в телеграм-канале Большие девочки. В нем будет публиковаться контент, не вошедший в эфир, развернутые интервью участниц, жизнь девочек в кемпинге и все, что остается за кадром.