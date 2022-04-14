В Севастополе появится перечень объектов, для которых будут изыматься участки

Формальный свод

Правительство Севастополя на заседании 14 апреля приняло решения создать единый список объектов капитального строительства, для которых предполагается изъятие земельных участков.

Докладчик по данному вопросу директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов отметил, что документация будет подготовлена его ведомством. Все указанные в нем участки будут изыматься для реализации государственных и региональных программ, а также в рамках капитального развития территорий.

Он подчеркнул, что список будет носить информационно-справочный характер и не будет являться основанием для изъятия, так как окончательное решение должны принимать полномочные органы исполнительной власти.

«Финансирование процедур по изъятию этих земельных участков и сносу объектов недвижимости на них будет осуществляться в рамках исполнения мероприятий, утвержденных программ Севастополя», — добавил Жукалов.

При этом для строительства восьмого этапа «Тавриды», яхтенной марины, КОС «Южные» процедура изъятия уже запущена.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в этой документации не хватает сроков и периодов изъятия, что было бы крайне удобно для собственников. На что глава департамента ответил, что соответствующие органы вручают уведомления заблаговременно.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе улицы Горпищенко планируется изъять десять земельных участков в районе под строительство детского сада.

Ольга Сурикова