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В Севастополе появится перечень объектов, для которых будут изыматься участки

14-04-2022
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Формальный свод

Правительство Севастополя на заседании 14 апреля приняло решения создать единый список объектов капитального строительства, для которых предполагается изъятие земельных участков. 

Докладчик по данному вопросу директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов отметил, что документация будет подготовлена его ведомством. Все указанные в нем участки будут изыматься для реализации государственных и региональных программ, а также в рамках капитального развития территорий.

Он подчеркнул, что список будет носить информационно-справочный характер и не будет являться основанием для изъятия, так как окончательное решение должны принимать полномочные органы исполнительной власти.

«Финансирование процедур по изъятию этих земельных участков и сносу объектов недвижимости на них будет осуществляться в рамках исполнения мероприятий, утвержденных программ Севастополя», — добавил Жукалов.

При этом для строительства восьмого этапа «Тавриды», яхтенной марины, КОС «Южные» процедура изъятия уже запущена.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в этой документации не хватает сроков и периодов изъятия, что было бы крайне удобно для собственников. На что глава департамента ответил, что соответствующие органы вручают уведомления заблаговременно.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе улицы Горпищенко планируется изъять десять земельных участков в районе под строительство детского сада.

Ольга Сурикова

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