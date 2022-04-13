В Севастополе планируется изъятие земельных участков для строительства детского сада

В районе Горпищенко

Правительством Севастополя планируется изъять десять земельных участков в районе улицы Горпищенко, Лабораторного шоссе и Николая Кисляка под строительство детского сада. Документы по планировке территории уже утверждены, уведомляет департамент архитектуры и градостроительства.

Отмечается, что все собственники земельных участков, подлежащих изъятию, будут извещены о принятом решении. Под изъятие попадут и все объекты недвижимости, расположенные на этой земле.

Правообладателям будет предложено возмещение с учетом рыночной стоимости участка и размещенного на нем имущества на день, предшествующий принятию решения.

«При наличии согласия правообладателя изымаемого земельного участка, в соглашении об изъятии может быть предусмотрено предоставление этому лицу иного земельного участка и (или) иного недвижимого имущества на условиях и в порядке, которые определены законодательством», — сказано в сообщении департамента.