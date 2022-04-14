Севастопольский хлебозавод получит 17,5 млн рублей субсидии

В замен на сохранение цены на два вида хлеба

Севастополь получил из федерального бюджета 17,5 млн рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство хлебобулочных изделий. Благодаря этому, цена на два вида социального хлеба в городе меняться не будет. Об этом сегодня, 14 апреля, на заседании правительства сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Деньги будут перечислены предприятию «Царь-хлеб».

«Два вида социального хлеба за счет этой субсидии будем держать в этой ценовой политике до конца года. Цена черного и белого хлеба будет сохранятся 20 рублей, в том числе за счет федеральных субсидий», — сказал он, добавив, что при этом не изменится и вес изделия.

Напомним, в Севастополе после достижения договоренности с руководством «Царь-хлеб» была снижена на 4 рубля цена на два вида хлеба и составляет теперь 20 рублей.

Ольга Сурикова