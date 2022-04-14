Севастополь покинул глава аппарата Общественной палаты

В правительстве выполнили необходимую процедуру

Правительство Севастополя на последнем заседании 14 апреля освободило от должности руководителя аппарата Общественной палаты города Александра Сафонова.

Перед рассмотрением кадрового вопроса губернатор Севастополя Михаил Развожаев иронично спросил: «Что там, сбежал?»

«Ни в коем случае. Покинул город», — ответил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

«Даже город покинул?», — уточнил Развожаев.

«Покидает город в связи с тем, что жизненная траектория связана с другим субъектов федерации. Абсолютно личные причины», — пояснил глава внутренней политики.

Он добавил, что Сафонов был назначен на эту должность чуть более года назад и создал сейчас уже работающий аппарат Общественной палаты с нуля. Орган получил финансирование и помещение.

Сейчас, по словам Бездольного, идет подбор кандидатуры на замену. Его обязанности уже исполняет заместитель.

Ольга Сурикова