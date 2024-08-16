Развожаев пообещал вернуть жителям Северной стороны остановку возле пляжа «Толстяк»

Во время прямого эфира на телеканале «СТВ» губернатору Севастополя Михаилу Развожаева житель Северной стороны задал вопрос о возможности вернуть остановку возле поворота на пляж «Толстяк».

Дозвонившийся местный житель рассказал, что ранее эта остановка была по требования, а сейчас ее отменили и теперь большое количество пожилых людей вынуждены более 500 идти вверх по склону. В департаменте транспорта, куда он обратился за разъяснениями, мужчине ответили, что данной остановки нет в реестре, поэтому ее и отменили.

«У нас, к сожалению, бюрократическая часть головного мозга у многих чиновников сильнее той части, которая за здравый смысл отвечает. Так же проще, если нет бумажки, взять и убрать остановку», — прокомментировал губернатор решение дептранса об отмене остановки.

При этом он отметил, что разберется в ситуации, и если на месте бывшей остановки по требованию можно будет организовать безопасную посадку и высадку пассажиров, ее сделают официальной.

«Если возможно установить безопасно остановочный павильон, то внесем в маршрут эту дополнительную остановку», — заключил Развожаев.

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Ольга Сурикова