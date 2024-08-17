Развязка на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и ул. Фиолентовского шоссе готова на 31%

Об этом сообщили в Департаменте транспорта. Уже выполнены работы по переустройству сетей коммуникаций: водопровода, теплосети, линий электропередач, канализации.

Сейчас укладывают дорожное полотно. Техника обустраивает щебеночное основание переходно-скоростной полосы. А на части дороги уже уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Параллельно ГУП «Севэлектроавтотранс» ведет переустройство контактной сети. После этого изменится схема движения — транспорт будет идти по новому участку, чтобы подрядчик смог продолжить работы на другой части развязки.

Все работы по капитальному ремонту завершат к концу 2024 года.

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Анна Левина