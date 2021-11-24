В Севастополе появится еще одна регбийная команда

Руководитель севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко встретилась с игроками новой регбийной команды, созданной на базе Военного учебного центра СевГУ.

«Сегодня дан старт формирования новой команде на базе Военного учебного центра СевГУ в рамках проекта студенческая регбийная лига. Ранее мы провели для ребят презентацию и часть студентов центра изъявила желание присоединится к нашей регбийной семье» — рассказала Самойленко.

Руководитель проекта Студенческой регбийной лиги Николай Будагьянц также принял участие во встрече с игроками и рассказал, что планируется создания еще большего количества команд.

«В планах создать как можно больше Студенческих команд, которым мы обеспечим постоянную игровую практику и тренировки, а с помощью Федерации и соревновательную жизнь, в том числе на выездах» — подытожил Будагьянц.

В завершении встречи Наталия Самойленко подарила капитану новой команды Кириллу Санникову памятные призы.

Фото: пресс-служба Севастопольской городской федерации регби

Дмитрий Островский