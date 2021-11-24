Пенсионер из Ростова нанял сыщика, который избил и обокрал его севастопольскую невесту

Выследил и избил В Севастополе задержан житель Ростовской области, который напал и ограбил местную жительницу, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Правоохранителями было установлено, что 70-летний житель Ростовской области приехал в Севастополь для работы на одной из строек города. Здесь же он собирался жениться на 44-летней местной жительнице, но подозревал ее в неверности. Чтобы проследить за будущей невесткой, он нанял своего 24-летнего земляка.

Тот же выследил женщину, скрыл лицо маской и напал на нее возле подъезда. Лже-сыщик избил местную жительницу и отобрал у нее телефон.

Оперативники установили личность нападавшего и задержали его. Телефон потерпевшей он оставил себе для личного пользования, который у него и был обнаружен.