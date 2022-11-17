Севастопольские пенсионеры смогут банкротиться бесплатно

Минэкономразвития разработало предложения, допускающие к процедуре упрощенного банкротства пенсионеров и другие уязвимые категории граждан. Предложение поддержал Владимир Путин.

Эти категории граждан смогут списывать долги бесплатно через МФЦ, без судебных тяжб. Такие предложения были озвучены на совещании у президента.

«Если у пенсионера большая задолженность и небольшой ежемесячный доход в виде пенсий и пособий, то по факту исполнительное производство для такой категории должников будет бесконечным. А внесудебное банкротство этим гражданам недоступно», — доложил президенту глава министерства Максим Решетников.

Также предлагается смягчить параметры для желающих обанкротиться в упрощенном порядке — поднять максимальную планку долга с 500 тысяч рублей до миллиона и снизить минимальную с 50 тысяч до 25 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе пожилая женщина стала жертвой дистанционных мошенников, отправив свои сбережения за якобы спасение дочери.