В Севастополе появился центр обработки медицинских данных

В Центре обработки данных будет хранится информация о пациентах из всех больниц и поликлиник города.

В электронной медицинской карте пациента собраны все исследования, у врача будет электронный доступ к рентгеновским снимкам, результатам томографии и т.п. Это поможет максимально точно ставить диагноз

В специализированном транспортном контейнере, где размещен сервер, есть системы кондиционирования, наблюдения, безопасности. Контролируют ЦОД четыре специалиста медицинского информационно-аналитического центра. Уточняют: персональные данные пациентов – под защитой.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)