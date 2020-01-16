Цены на товары и услуги в Севастополе выросли на 2,5 % за год

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю за 2019 год потребительские цены выросли на 2,5 %.

При этом продовольственные товары за это время подорожали на 1,2%, непродовольственные – на 1,8%, услуги стали дороже на 7,3%.

Рост цен за 2018 год составил 5,1 %. Больше всего тогда подорожали продовольственные товары – на 5,7%.

Контрольно-счётная палата Севастополя приводила ранее прогноз социально-экономического развития региона на 2019 год: инфляция на уровне 2,6%, рост денежных доходов населения – 4,2%.

По материалам Новый Севастополь

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