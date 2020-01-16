В п. Любимовка проект парка обсудили с местными жителями

В п. Любимовка жителям и общественности представили проект сквера площадью почти 3 гектара, расположенного вокруг Дома Культуры.

Согласно проекту в сквере создадут детские и спортивные площадки, скейтпарк, аллейи, велодорожки по периметру сквера, зону для выгула собак. Также в сквере высадят деревья и кустарники, установят систему видеонаблюдения. Жителям предложили оборудовать спортивную площадку для жителей пожилого возраста и маломобильных групп населения.

Жители предложили создать в сквере небольшой пруд, привести в порядок проходящий по периметру канал , а также не устанавливать ограждение территории.

По итогам встречи, был создан наблюдательный совет из 10 местных жителей.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)