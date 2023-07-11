Уголовное дело в отношении директора «Севгеоцентра» передано в суд

Уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в размере свыше 1 млн рублей передано в суд.

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО «Севастопольский центр землеустройства и геодезии».

Он обвиняется в получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Тогда еще директор «Севгеоцентра» договорился о продаже нежилых помещений организации по ул. Очаковцев, 50, по заниженной стоимости за взятку в размере свыше 1 млн рублей.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. В ходе следствия на два автомобиля и две квартиры обвиняемого наложен арест.

Ольга Сурикова