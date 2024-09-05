В Севастополе повысили прожиточный минимум

Он будет выше, чем в среднем по всей России на 2%.

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение о повышении прожиточного минимума и закреплении в последующем этого показателя в бюджете на 2025 год.

Итак, в следующем году размер прожиточного минимума для работающих в Севастополе составит 19,7 тыс рублей. На душу населения — 18 088 рублей, для трудоспособного населения — 19 716 рублей, пенсионного возраста — 15 556 рублей, детей — 17 545 рублей.

Губернатор отметил, что прожиточный минимум — величина, от которой рассчитывается размер соцпособий и льгот.

Напомним, в прошлом году размер прожиточного минимума В Севастополе устанавливался в размере 15 762 рублей.

Ольга Сурикова

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