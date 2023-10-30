В Севастополе в новом бюджете будет увеличен размер прожиточного минимума

Сегодня, 30 октября, в ходе заседания правительства Севастополя было принято решение об увеличении размера прожиточного минимума на 2024 год.

В новом бюджете на душу населения в 2024 году устанавливается размер прожиточного минимума в размере 15 762 рубля, 17 181 рубль — для трудоспособного населения. И 13 555 — для пенсионеров.

На детей теперь будет предусмотрено 16 182 рубля.

Как было отмечено в ходе заседания, размер, установленный в нашем городе выше, чем средний по России на 2%. А по категории дети — на 8%.

Ольга Сурикова