На набережной парка Победы еще одно кафе могут признать самовольной постройкой

Сегодня в ходе сессии Заксобрания Севастополя возник вопрос о кафе, которые будут сохранены в ходе реализации проекта второй очереди благоустройства набережной парка Победы.

Как передает корреспондент «Севкора», и.о. вице-губернатора Максим Жукалов разъяснил, что предварительно планировалось оставить кафе «Кайман» и кафе рядом со спасательной станцией, но на реконструкцию его, которая сейчас началась, разрешение не выдавалась. По его словам, концепция второй очереди благоустройства набережной одобрена и реализация должна начаться следующем году.

«Если она будет одобрена, то эта территория избавится от той стационарной торговли, которая там располагается. И станет удобной для посетителей парка Победы. Объект, который остекляется и имеет вид многогранника, он в рамках концепции предусмотрен, предусмотрена его реконструкция и изменения.

Сейчас ДИЗО обследовала объект и передала материалы в комиссию на признание постройки самовольной, сейчас разрешение на реконструкцию департаментом архитектуры не выдавалось. Разрешение может быть выдано только по решению архсовета в рамках обсуждения единой концепции набережной парка Победы», — пояснил Жукалов.

Фото: Визуализация проекта КРЦ в парке Победы