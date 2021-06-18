Погода в Севастополе на выходные

Когда закончится дождь
Сегодня, 18 июня, в Севастополе ночью, утром очень сильный дождь,
днем дождь, гроза.
Ветер юго-западный 15-20м/с.
Температура воздуха ночью 17-19°С,
днем 21-23°С.
В субботу, 19 июня, переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер ночью южный,
днем северный 5-10м/с.
Температура воздуха ночью 18-20°С,
днем 24-26°С.
В воскресенье, 20 июня, переменная облачность.
Ночью небольшой дождь,
днем без осадков.
Ветер ночью северный,
днем южный 5-10м/с.
Температура воздуха ночью 18-20°С,
днем 24-26°С.
Фото: Юрий Югансон