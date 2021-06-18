Погода в Севастополе на выходные

Когда закончится дождь

Сегодня, 18 июня, в Севастополе ночью, утром очень сильный дождь,

днем дождь, гроза.

Ветер юго-западный 15-20м/с.

Температура воздуха ночью 17-19°С,

днем 21-23°С.

В субботу, 19 июня, переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью южный,

днем северный 5-10м/с.

Температура воздуха ночью 18-20°С,

днем 24-26°С.

В воскресенье, 20 июня, переменная облачность.

Ночью небольшой дождь,

днем без осадков.

Ветер ночью северный,

днем южный 5-10м/с.

Температура воздуха ночью 18-20°С,

днем 24-26°С.

Фото: Юрий Югансон