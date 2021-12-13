На площади Захарова построят автостанцию и трехэтажный рынок

Не все кафе пойдут под снос

В Севастополе принят проект планировки площади Захарова, который предусматривает строительство автостанции с перронами для посадки пассажиров, а также рынка и сквера. Данное решение было принято 13 декабря на заседании правительства города.

Территория нового объекта будет составлять 7,7 га. Директор департамента градостроительства и архитектуры Максим Жукалов рассказал, что на участке будут размещены объекты капитального строительства — здание автостанции «Северная» и перрона для посадки и высадки пассажиров. Планируется, что там одновременно сможет отправляться от 250 до 500 пассажиров.

«Будут изъяты два земельных участка по улице Леваневского,8, площадью 129 кв.м, с магазинами, для организации сквера и земельный участок по адресу площадь Захарова,14, площадью 68 кв.м, который был под кафе, с целю организации автостанции. По другому там не разместить», — отметил главный архитектор города.

Он добавил, что на месте существующих нестационарных торговых объектов, после завершения договора аренды земельных участков, предусмотрено размещение гидротехнических сооружений набережной.

Также проектом предлагается строительство трехэтажного рынка слева от площади, выше сквера.

Напомним, ранее севастопольский главк МВД обращался с просьбой разместить на площади Захарова стационарный пост полиции.

Ольга Сурикова