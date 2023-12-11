Развожаев дал ответ «подстрекателям» за кладбище в Варнаутской долине

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение главам муниципалитетов встретиться с жителями Байдарской долины и разъяснить, почему на их территории отводится земельный участок под новое кладбище.

«Потому что ходят подстрекатели, рассказывают бред всякий. Никто там никакого городского кладбища никогда не планировал», – заявил Развожаев.

Он пояснил, что в Варнаутской долине, по просьбе муниципалитетов были изменены ПЗЗ, потому что все сельские кладбища переполнены, фактически их нужно закрывать, и небольшой кусок земли определили как раз для захоронения сельских жителей.

«Если не нужны людям кладбища и они планируют как-то по-другому справляться, при том, что все остальные (кладбища-ред.) будут закрыты, хорошо мы поменяем обратно назначение земли», — добавил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что необходимо провести разъяснительную работу среди жителей, и подключить к этому глав муниципалитетов и Общественную Палату.

« Объясните, что никто не собирается из города туда привозить, все сделано только для сел Байдарской и Варнаутской долин», — заключил глава города.

Отметим, жители Варнаутской долины сел Гончарное и Резервное записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на то, что в их селе Гончарное решили образовать городское кладбище на 16 тысяч мест.

Ольга Сурикова