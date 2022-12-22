В Севастополе построят новый военный госпиталь

В Севастополе в рамках программы Минобороны в течение четыре-пяти лет будет построен новый военный госпиталь. Об этом 21 декабря на итоговой коллегии военного ведомства заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он уточнил, что оборонное ведомство реализует программу модернизации военного здравоохранения на период до 2027 года. Планируется строительство девяти военных госпиталей в разных регионах России, в том числе на юге.

«В Казани открыт новый современный военный госпиталь на 150 мест. Осуществляется строительство девяти новых военных госпиталей в Рязани, Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе», — сообщил Шойгу.

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Ольга Сурикова