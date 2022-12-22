Федерация регби подводит итоги года

Севастопольская городская федерация регби буквально на днях была признана лучшей спортивной федерацией города на престижном конкурсе «Спортсмен года».

С каждым годом все больше севастопольских школьников и студентов играют в регби, некоторые из них затем связывают с регби свой профессиональный путь.

При это достижения федерации заметны не только на местном, но и на федеральном уровне. Уже второй год подряд федерация регби Севастополя занимает второе место среди федераций страны в престижной номинации «Лидеры развития».

По итогам 2022 года федерация награждена благодарностью Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

О причинах феноменального успеха регби в Севастополе и о итогах работы федерации в 2022 году мы побеседовали с председателем попечительского совета Ильей Журавлевым.

— Илья Григорьевич, вы фактически отец-основатель севастопольского регби, как вы считаете, в чем причины такого успеха данного вида спорта в нашем городе.

— Регби спорт мужественных, сильных волей и духом людей, где ему еще развиваться как не в самом мужественном городе страны – Севастополе. Важно и то, что регби – командная игра, она развивает чувство локтя, умение взаимодействовать и поддерживать друг друга. Даже если ребята, играющие сегодня в регби, не свяжут свою судьбу с этим видом спорта, те качества, которые он развивает, им пригодятся.

— Какое событие вы сочли бы ключевым для развития регби в уходящем году.

— В этом году Севастопольская федерация регби, можно сказать, обрела дом – наши спортсмены получили шикарное поле на стадионе спорткомплекса имении 200-летия Севастополя. Это событие, которого мы ждали много лет. Теперь севастопольским регбистам есть, где тренироваться, где проводить соревнования местного уровня и что самое важное – появилась возможность достойно принимать соревнования различного уровня, включая даже всероссийский.

Хочу тут же добавить, что регбистам крайне важно получить свою базу для проведения сборов. При том с учетом мягкого климата Севастополя он может стать прекрасной площадкой для проведения сборов команд со всей страны. Сейчас мы ведем переговоры с руководством города, и я надеюсь, что такая база для наших регбистов будет найдена. И, когда мы будем подводить итоги следующего года, мы сможем смело сказать, что в Севастополе создан федеральный центр регби.

— Очевидно, что регби покорило Севастополь, но как обстоят дела с позициями наших регбистов на уровне страны.

— Процесс формирования и становления сборных города сложный и трудоемкий. Но нам удалось подготовить сильные женскую и мужскую сборные, а также юниорские сборные и сборные в рамках проекта школьная регбийная лига.

В этом году наши спортсмены приняли участие в 11 выездных соревнованиях. Среди них — чемпионат Южного федерального округа по пляжному регби, первенство России по регби-7, Межрегиональные соревнования по регби-7, Всероссийские соревнования по пляжному регби, чемпионат Федеральной регбийной лиги по регби-7.

Наши юные регбисты из школьной лиги также достойно показали себя на таких престижных соревнованиях как: Всероссийские соревнования регбийной школьной лиги, Кубок Соколова, «Золотой овал», Краса регби.

Хочу отметить положительную динамику: с каждым годом наши команды поднимаются все выше в турнирных таблицах. Уверен уже в следующем годы мы будем привозить со всероссийских соревнований призовые места.

— Как организован соревновательный процесс на региональном уровне, каковы основные тенденции.

— В 2022 году мы провели порядка 20 городских соревнований. Это очень достойная цифра с учетом того, насколько сложен и ответственен процесс подготовки и проведения соревнований.

Хочу сказать, что в этом году в Севастополе впервые прошел чемпионат Южного федерального округа по пляжному регби среди мужских команд. Чемпионат был организован на очень высоком уровне, думаю, мы оправдали то высокое доверие, которое оказала Севастополю Федерация регби России.

Важными соревнованиями для города стали чемпионат Севастополя по пляжному регби, а также Первенство Севастополя по регби. По итогам этих соревнований были сформированы сборные города.

Своя система соревнований налажена в рамках школьной и студенческой регбийных лиг.

— Дает ли сегодня в Севастополе регби возможность роста для профессиональных спортсменов.

— Помимо того, что наши регбисты входят в сборные города и представляют Севастополь на соревнованиях всероссийского уровня, у них есть возможность получать спортивные разряды. В уходящем году 5 наших спортсменов получили первый взрослый разряд, 4 второй взрослый разряд, 15 первый юношеский разряд, 7 второй юношеский, 35 третий юношеский.

В Севастополе создан профессиональный клуб «Чайка», в этом году произошло обновление состава «Чайки». Для усиления команд приглашены два тренера по мужскому и женскому направлению: чемпион России и обладатель Кубка СССР по регби Вячеслав Бондарев и серебряный призер Чемпионата СССР и мастер спорта по регби Руслан Адылов.

Уверен, что с таким сильным тренерским составам «Чайку» ждут высокие спортивные результаты.

— Спасибо за интересную победу, желаем севастопольскому регби в новом году успехов и новых побед!

Беседовала Дарья Тимофеева