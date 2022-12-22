В Севастополе накопилось более двух млрд рублей долгов по безнадежным украинским договорам

Севастопольское законодательство не позволяет решить проблему с оставшимися долгами по договорам с физ- и юрлицами, которые сейчас находятся на территории Украины. Об этом рассказала начальник правового управления правительства Севастополя Вита Романив в ходе обсуждения информации о реализации в 2021 году основных задач ДИЗО.

Романив подчеркнула, что в общей сложности размер задолженности по таким договорам составляет более двух млрд. рублей.

«К сожалению, это по украинским договорам. По тем сторонам, где выступали юридически и физически украинские лица, которых на данный момент на территории России нет. Это, так называемые, безнадежная задолженность, с которой мы столкнулись», — уточнила она.

Решить вопрос со списанием этих долгов пока что не представляется возможным, но можно, по словам чиновницы, пойти по крымскому пути и прописать данный пункт в своем законодательстве. Сейчас прорабатывается такая статья в закон Севастополя, который будет направляться в Росреестр.

Иного выхода из этой ситуации нет, добавила она, отметив, что все возможные суды пройдены, но нет стороны договора, с которой можно было бы взыскать данную сумму.

Ольга Сурикова