В Севастополе построят дорогу между Монастырским и Балаклавским шоссе

В Севастополе заключили контракт на проектирование участка дороги, который позволит связать между собой Монастырское и Балаклавское шоссе. Информация об этом содержится в материалах государственной закупки, пишет ForPost.

Отмечается, что разработкой проектной документации займется краснодарская компания «Тракт». В рамках контракта, заключенного с ГКУ «Дирекция», организация должна провести комплекс изысканий в районе садовых товариществ «Союз» и «Технолог», между ними должен появится новый проезд. Также предусмотрена реконструкция участка улицы Тисовой.

Подрядчику на проведение оценки изымаемых под строительство участков, а также прохождение госэкспертизы отводится срок до 1 декабря 2023 года. Финансирование предусмотрено в размере 14 млн рублей.

К строительству самой дороги планируется приступить уже в следующем году.

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Ольга Сурикова

Фото: ForPost