Где в Севастополе ограничат движение 20-21 мая

В Севастополе в связи с проведением Всероссийской акции «Ночь музеев – 2023» временно ограничат движение транспорта, а также остановку и стоянку транспортных средств.

Ограничения остановки и стоянки вводятся 20.05.2023 с 15:00 до 23:59 на участках:

— ул. Ерошенко от дома № 6 до пересечения с ул. Древней;

— ул. Дмитрия Ульянова от пересечения с ул. Древней до дома № 8.

Исключение будет действовать для общественного транспорта, транспортных средств оперативных и экстренных служб города, а также транспортных средств, участвующих в обеспечении акции.

Во время проведения мероприятий также будет обеспечена беспрерывная работа маршрутов общественного транспорта, которые проходят вблизи локаций, задействованных в акции.

– с 19:00 до 02:00 интервал движения маршрута № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» составит от 5 до 20 минут.

– с 17:00 до 23:00 интервал движения маршрута

№ 71 «Сапун-Гора – пл. Нахимова» составит от 5 до 20 минут.

В ночь с 20.05.2023 до 02:00 21.05.2023 будут работать четыре троллейбусных маршрута: № 12 «5-й км Балаклавского шоссе — центральное кольцо города», № 10 «бухта Камышовая — центральное кольцо города», № 9 «Проспект Победы — центральное кольцо города», № 7 «ул. Горпищенко — центральное кольцо города».

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба музея-заповедника Херсонес Таврический