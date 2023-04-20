Строительство новой дороги в микрорайон «Казачья бухта» переносится на 2027 год

В Севастополе после пересмотра и корректировки программ строительство дороги Севастополь-порт Камышовая бухта-бухта Казачья перенесено на 2027 год. Об этом стало известно в ходе заседания правительства 20 апреля.

Как пояснила начальник управления по реализации федеральной целевой программы развития Севастополя Наталья Наносова, сейчас заключено допсоглашение, которое «предусматривает секвестр (сокращение-ред.) расходов федерального бюджета 2024-2025 годов в общей сумме 2 млрд 800 млн рублей путем уменьшения финансирования мероприятий по строительству и реконструкции региональной автомобильной дороги «Севастополь-порт Камышовая бухта-бухта Казачья».

При этом губернатор Михаил Развожаев уточнил, что решение о сокращении расходов сейчас является общим по всем Госпрограммам, а проект строительства новой дороги для Казачьей бухты расписан до 2030 года, поэтому есть шанс, что к нему вернутся.

В свою очередь, Наносова уточнила, что в рамках корректировки средства на эту дорогу предусмотрены на 2027 год.

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Ольга Сурикова

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