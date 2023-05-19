В Севастополе через месяц начнут выдавать земельные участки участникам СВО

В Севастополе уже подготовлены земельные наделы для выделения их участникам СВО и членам их семей. В ходе эфира на телеканале «СТВ» губернатор Михаил Развожаев рассказал, когда военнослужащие смогут получить положенные им участки.

«Примерно к концу июня — началу июля первые 300 участков участникам СВО мы начнем выдавать», — сказал он.

Сейчас, по его словам, нужно принять проект планировки территории земельного участка, на котором формируются наделы для выдачи военнослужащим. Процедура общественного обсуждения уже запущена и проводится в сокращенные сроки. После ее завершения участки будут готовы к выдаче.

«Постановка в очередь — это ваше гарантированное понимание, что участок вы получите», — подчеркнул губернатор.

На сегодня уже получено около тысячи заявлений от участников СВО на земельные участки.

Читайте также: Развожаев рассказал, где будут брать земли в Севастополе для выделения участникам СВО

Ольга Сурикова