Как поступить в Севастопольскую школу искусств

14 августа стартует приемная кампания в Севастопольскую детскую школу искусств. Подать заявление можно будет до 27 августа, а вступительные экзамены продлятся до 4 сентября, рассказала директор школы Мария Костевич.

Возраст обучающихся от 5,5 до 18 лет. Всего 960 мест, из них 300 будет отдано Севастопольской художественной школе, 451 бюджетное место и 209 мест для обучения на платной основе.

Набор проводится на 5 предпрофессиональных программ в области искусств: декоративно-прикладное творчество, дизайн, архитектура, хореографическое творчество и искусство театра. Срок освоения этих программ 5 лет. На этих направлениях платных мест не предусмотрено.

Помимо предпрофессиональных будет еще 7 общеразвивающих программ, где можно будет учиться как на платной, так и бесплатной основе.

Чтобы поступить в Севастопольскую детскую школу искусств нужно вначале подать заявление, а затем пройти конкурсный отбор. Подать документы можно через Госуслуги либо лично в учреждении.

Вся информация о перечне образовательных программ, условиях поступления и количестве мест представлена на сайте организации.

Для прохождения конкурсного отбора предусмотрены различные конкурсные задания: собеседование и профильные экзамены, например, живопись, рисунок, прослушивание, выполнение этюда и другое.

При поступлении предусмотрены льготы для детей-сирот, детей-участников СВО, детей из многодетных семей. Они также принимают участие в отборе, но имеют преимущественное поступление при прочих равных условиях.

Занятия будут проводится как для школьников первой, так и второй смены.

Дарья Тимофеева

Фото: crimea.ria.ru