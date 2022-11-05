На Горпищенко при установке упала 30-метровая вышка связи

В Севастополе на улице Горпищенко 3 ноября при монтаже вышки сотовой связи произошло ее падение. Обошлось без пострадавших.

«При производстве работ, которые выполнялись подрядной организацией оператора ООО «Миранда медиа», произошел обрыв троса и падение вышки. Место установки находится минимум в 40 метрах от ближайших строений. На месте производства работ находились только рабочие. Никто не пострадал. Повреждена одна ветка дерева», — сообщили в Департаменте цифрового развития.

Подъем опоры проводился уже с противоположного направления к имеющимся строениям.

Подчеркивается, что с оператором было обсуждено усиление мер безопасности при производстве работ, чтобы исключить подобные инциденты в дальнейшем.

Ольга Сурикова