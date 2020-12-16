В Севастополе посредники присвоили себе автомобиль люкс-класса

Женщина, не глядя, подписала договор

В Севастополе на двух мужчин возбуждено уголовное дело за мошенничество с документами при продаже автомобиля люкс-класса. Под видом посредничества они его присвоили себе, сообщает пресс-служба правительства города.

Злоумышленники пообещали женщине помочь в продаже автомобиля ее несовершеннолетней дочери Mercedes-Benz GL 400 4MATIC.

«В период с октября 2019 года по январь 2020 года они получили от нее документы на транспортное средство и под видом договора комиссии фактически предоставили ей для подписания договор купли-продажи. Будучи обманутой относительно содержания договора, женщина подписала его», – сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По такой схеме мужчины завладели транспортным средством стоимостью свыше 2,6 млн рублей, передавать деньги за покупку в их планы не входило.

Им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля через интернет.