В Севастополе начали строить новый корпус школы №54

В школе давно назрело расширение

В Севастополе началось строительство дополнительного корпуса школы № 54 на улице Октябрськой революции. Об этом сообщает сайт правительства Севастополя.

Государственный контракт на строительство нового корпуса заключен в начале декабря с севастопольской фирмой «Альфа Групп». Завершить планируется в 2022 году.

Отмечается, что начало работ проинспектировал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

«Сейчас на объекте производится демонтаж существующих зданий, сооружений, вывоз строительного мусора, ведутся работы по обустройству строительной площадки. Здание дополнительного корпуса будет состоять из трёх этажей. После завершения строительства выполним благоустройство и озеленение территории», – рассказал Илларион Гапицонов.

Новый корпус рассчитан на 450 учеников начальных классов. В здании проектом предусмотрены, кроме учебных классов, игровые комнаты, кабинет логопеда, два кабинета информатики, спортивный и хореографический залы.

«Нашей школе очень необходим дополнительный корпус. Мы достаточно долго ждали начала его строительства. Мы только за то, чтобы этот корпус был поскорее построен. Подрядчик учел все наши пожелания, на стадии проектирования мы предложили предусмотреть большой спортивный зал и музыкальный, чтобы наши дети могли развиваться всесторонне», – отметила директор средней общеобразовательной школы № 54 Алла Иликбаева.

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Также, подчеркивается, что будут учтены потребности маломобильных групп населения.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя