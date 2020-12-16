В Севастополе инспекторы ГАИ помогли доставить двухлетнего ребенка в больницу

Бабушка бежала с ребенком без сознания на остановку общественного транспорта

В Севастополе сотрудники ГИБДД своевременно доставили двухлетнего мальчика в больницу. Они откликнулись на просьбу о помощи гуляющей с внуком бабушки, сообщает пресс-служба городского УМВД,

Отмечается, что двухлетний ребенок гулял с бабушкой на улице, как внезапно потерял сознание. Женщина, не дожидаясь скорой, побежала с ребенком на остановку общественного транспорта. В этом время проезжал экипаж ДПС, к которым и обратилась бабушка. Патрульный автомобиль с мигалками быстро доставил их в больницу.

«Благодаря оперативности полицейских врачи своевременно оказали маленькому пациенту необходимую медицинскую помощь. Малыш быстро поправился и вернулся домой. Сейчас жизни Ильи уже ничего не угрожает», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В свою очередь, бабушка выразила полицейским благодарность за отзывчивость: «Я очень благодарна полицейским за их отзывчивость. Для меня они настоящие герои».

При этом офицеры полиции– майор Юрий Алёхин и старший лейтенант Анатолий Шалатонин – встретились с мальчиком, пожелали ему крепкого здоровья и подарили игрушку – модель патрульного полицейского автомобиля.

Напомним, не так давно в Севастополе инспекторы ДПС помогли с места ДТП экстренно доставить в больницу двухлетнего мальчика, которому была необходима срочная медицинская помощь.