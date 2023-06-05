Развожаев поручил Горлову срочно разобраться с трещинной в потолке после ремонта крыши

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания срочно поручил своему заместителю Евгению Горлову разобраться с трещинной в потолке квартиры в доме № 15 на Большой Морской.

«Срочно разберитесь, примите все меры, чтобы там не дай бог ничего не случилась»,- поручил Развожаев, подчеркнув, что сделать это надо сегодня.

По словам главы города, трещина появилась после работ по замене кровли фондом содействия капитальному ремонту.

Напомним, информация об обрушении потолка в квартире после ремонта появилась 16 февраля этого года.