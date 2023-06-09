В Севастополе после столкновения перевернулся грузовик

ДТП произошло 8 июня на улице Чернореченской около семи утра. Водитель автомобиля «Киа» выехал на встречку, чем и спровоцировал аварию.

Водитель «Киа» на правом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Исузу», который двигался по своей полосе во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Исузу» перевернулся, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате аварии водительм«Киа» получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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Ольга Сурикова