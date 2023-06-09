Погода в Севастополе на выходных

Город
09-06-2023
Комментариев нет

В Севастополе 9 июня переменная облачность.

Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°, днем 24…26°.

В субботу, 10 июня, переменная облачность.

Ночью, в первой половине дня дождь, гроза.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

В воскресенье, 11 июня, облачно.

Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы 14 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *