Погода в Севастополе на выходных

В Севастополе 9 июня переменная облачность.
Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 13…15°, днем 24…26°.
В субботу, 10 июня, переменная облачность.
Ночью, в первой половине дня дождь, гроза.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.
В воскресенье, 11 июня, облачно.
Кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы 14 м/с.
Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.