В Севастополе после капремонта открыт еще один здравпункт

На улице Гранатная, 1А, в Нахимовском районе Севастополя после капитального ремонта открылся поликлинический кабинет.

Работы в здравпункте выполнены в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«В помещении заменили все коммуникации, установили систему приточно-вытяжной вентиляции, выполнили отделку стен, потолка и пола, заменили окна и двери, завезли новую мебель, а в санузле установили специальные поручни для маломобильных групп населения», — сообщается на правительственном портале.

Заместитель главного врача — руководитель филиала № 2 городской больницы № 1 Алла Стойкова рассказала, что теперь увеличилась доступность в получении первичной медицинской помощи для жителей улицы Жидилова и близлежащих улиц.

«Новые помещения соответствуют всем современным нормам и стандартам, врачам комфортно работать, и пациенты довольны. В здравпункте ведет прием терапевт и работает процедурный кабинет», — добавила замглавврача.

Напомним, в Севастополе в бывшем здании женской консультации на Юмашева, 4А, открыт пункт диспансеризации для взрослых.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя