В Севастополе на Юмашева, 4А, открыт пункт диспансеризации для взрослых

Особенно важно переболевшим коронавирусом

В Севастополе в бывшем здании женской консультации на Юмашева, 4А открыт пункт диспансеризации для взрослых. Все исследования проводятся бесплатно, при наличии полиса ОМС и прикрепления к одной из поликлиник городской больницы № 1, подчеркнули в департаменте здравоохранения.

В кабинете первичного приема медицинскими сестрами проводится анкетирование и антропометрия. После этого пациенты могут пройти инструментальные методы обследования: кардиограмму, спирографию, ФЛЮ, осмотр терапевта, гинеколога.

Отдельно уделяется внимание выявлению и профилактике осложнений после перенесенного COVID-19. Такие пациенты проходят углубленную диспансеризацию и количество обследований будет больше, чем при стандартной диспансеризации.

«Именно у этой категории пациентов чаще всего наблюдаются осложнения со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. В рамках углубленного осмотра им будет доступна: спирография, пульсоксиметрия. По показаниям рентгенография, а также дополнительные лабораторные анализы», — отметила Оксана Коцюба, заведующая поликлиникой № 2 городской больницы № 1.

Записаться на диспансеризацию нужно предварительно по одному из номеров:

• + 7 (8692) 41-71-77 — единая регистратура;

• 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов;

• 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

Напомним, ранее по данному адресу работал амбулаторный пункт приема пациентов с температурой и признаками COVID-19.

Ольга Сурикова