В Севастополе посчитают объекты, в которых будут лечить и реабилитировать участников СВО

В Севастополе будет проведена инвентаризация медицинских и социальных объектов, на базе которых можно проводить лечение и реабилитацию участников СВО. Об этом по итогам первого заседания городской межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наша задача скоординировать работу наших органов власти с государственным фондом, изучить лучшие практики. Поставил первоочередную задачу — провести инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых мы сможем проводить лечение и реабилитацию, а также структурировать информацию обо всех организациях, которые занимаются помощью участникам СВО, чтобы выстроить единую систему поддержки», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Развожаев рассказал, что в Севастополе создаются госфонд поддержки «Защитники Отечества» и межведомственная комиссия.

Фонд должен обеспечить комплексное сопровождение, включая социальную адаптацию, помощь в обучении, переобучении и повышении квалификации, содействие в трудоустройстве. Также будет оказываться психологическая помощь, содействием при получении мер соцподдержки, оформлении и восстановлении документов.

Межведомственная комиссия объединяет представителей органов власти, депутатов, военкомат, общественные организации, общественную палату Севастополя и прочие организации, которые связаны с поддержкой военнослужащих и их семей.

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Ольга Сурикова