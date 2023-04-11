Сокращена глубина продаж билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Оператор железнодорожных перевозок в Крым — компания «Гранд Сервис Экспресс» сократила с 90 до 45 дней глубину продаж билетов на поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Симферополь и Севастополь и в обратном направлении в связи с ожидаемыми изменениями в расписании в мае, сообщает пресс-служба компании.

Изменения коснуться следующих рейсов:

— №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

— №27/28 Москва – Симферополь;

— №91/92 Москва – Севастополь;

— №165/166 Москва – Симферополь;

— №169/170 Санкт-Петербург – Симферополь;

— №173/174 Москва – Евпатория;

— №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория.

Глубина продаж билетов теперь составляет 45 суток.

Сейчас на курортный сезон из Москвы назначено 6 поездов из Москвы (а также до 25.05 поезд 166/165 Москва-Симферополь), 2 поезда из Санкт-Петербурга, 11 поездов из регионов и 3 группы беспересадочных вагонов.

Ольга Сурикова