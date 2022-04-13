В России продлят срок действия прав

Мишустин анонсировал

Действие российских водительских удостоверений, срок которых истекает, продлят на три года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале правительства.

Изменение затронет российские водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, пояснил Мишустин.

Также на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов.

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Мишустин пояснил, что все эти меры позволят снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации.

Ольга Сурикова