Госдума ввела штрафы для экскурсоводов и гидов за незаконные экскурсии

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности для экскурсоводов и гидов за неисполнение законодательства о туризме.

За оказание услуг по прохождению туристического маршрута без инструктора-проводника или с неаттестованным инструктором-проводником введены штрафы:

Для граждан — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. За повторное нарушение — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 150 тыс. рублей — для должностных лиц, от 150 тыс. до 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

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Анна Левина