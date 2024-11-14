В Севастополе попрощались с двумя участниками СВО

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Фуада Иса оглы Гейдарова и гвардии сержанта Юрия Георгиевича Калинкина.

Фуад Гейдаров родился в Ленкорани, в 1996 году переехал в Севастополь. Он служил в одной из местных воинских частей, окончил морской институт и работал моряком, побывав на всех континентах, включая Антарктиду. Для него было честью защищать Россию, и он заключил контракт с ВС РФ, отправившись в зону специальной военной операции. Фуад героически погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков.

Юрий Калинкин родился в поселке Мирное, затем жил в Николаевке. Он получил юридическое и военное образование, более 20 лет служил в различных воинских частях, участвовал в Русской весне и воевал в Народной милиции ДНР. После начала СВО он добровольно прибыл на призывной пункт и был отправлен в зону операции. Юрий также геройски погиб, освобождая Курскую область.

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Кристина Ветер